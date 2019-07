O jogador Danilo Pereira foi esta terça-feira dispensado do estágio do FC Porto no Algarve, depois de um desentendimento com o treinador Sérgio Conceição.

Segundo informações recolhidas pela SIC, na segunda-feira os jogadores terão começado a jantar sem a equipa técnica e, por causa disso, já no final da refeição e ao telefone, a discussão estalou entre o capitão e o técnico portista, que pôs em causa o lugar de Danilo na equipa.