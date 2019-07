O jogador do FC Porto Danilo teve um desentendimento com Sérgio Conceição. A SIC sabe que, por essa razão, o médio acabou por ser dispensado pelo treinador do estágio em Lagos, no Algarve. O FC Porto desmente esta versão, garantindo que o jogador saiu por motivos pessoais.

Esta quarta-feira, Danilo já se apresentou no Olival para treinar, mas a restante equipa só regressa esta noite ao Porto.