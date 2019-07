FC Porto regressa ao trabalho para preparar apresentação frente ao Mónaco

O FC Porto regressou esta quinta-feira aos treinos no Centro de Treinos e Formação Desportiva Porto/Gaia após o estágio no Algarve, preparando a apresentação de sábado frente ao Mónaco, no Dragão.

Sem comentar a reintegração do médio Danilo, após dois dias do médio a trabalhar sozinho, na sequência de um desentendimento com o treinador Sérgio Conceição, os 'dragões' anunciaram apenas que o médio Loum e o central Osório "treinaram de forma condicionada".

Sérgio Conceição volta a reunir o grupo na sexta-feira de manhã, no Olival, numa sessão de trabalho aberta somente aos meios de comunicação do clube.

O jogo de apresentação aos sócios vai decorrer sábado às 19:00.

