José Mourinho assistiu ao treino Vitória de Setúbal em Tróia

José Mourinho, ex-treinador dos ingleses do Manchester United, assistiu na manhã de hoje, em Troia, ao treino do Vitória de Setúbal, clube da I Liga de futebol de que é sócio desde que nasceu.



"A usufruir de alguns dias de descanso, José Mourinho voltou a fazer questão de demonstrar o seu amor pelo clube sadino e marcou presença no Complexo Desportivo ao qual dá nome para rever amigos e deixar palavras de incentivo aos jogadores", escreveu o clube na sua página oficial.



José Mourinho, que pousou para a posteridade ao lado do seu conterrâneo Sandro Mendes, treinador dos vitorianos, desejou as maiores felicidades ao emblema da sua terra natal.



"Durante alguns minutos, o treinador português esteve à conversa com o grupo e, sempre num tom bem-humorado, fez votos de uma boa temporada, deixando a promessa de assistir a um jogo no Bonfim em breve", revelaram os setubalenses.



O Vitória de Setúbal realiza no sábado, a partir das 19:00, no Estádio do Bonfim, o seu jogo de apresentação aos sócios, diante dos espanhóis do Extremadura.

Lusa