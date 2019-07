Bruno Gaspar recupera e é opção no Sporting para a Supertaça

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, já vai poder contar com Bruno Gaspar para o jogo da Supertaça. O internacional angolano treinou ontem sem limitações, depois de ter vindo da Taça das Nações Africanas com queixas musculares.

Já os defesas Ristovski e Rosier continuam lesionados. Battaglia, Jovane Cabral e Rafael Camacho também ainda estão a recuperar de lesão.

Depois de uma pré-época sem vitórias, o Sporting prepara a final da Supertaça Cândido de Oliveira, troféu que os leões não vencem desde 2015.