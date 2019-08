Dirigente do Sporting vítima de agressão no final do jogo da Supertaça

O encontro deste domingo ficou manchado pela agressão a um dirigente do Sporting. Miguel Albuquerque, diretor-geral das modalidades do Sporting, diz ter sido agredido por 15 adeptos do Benfica no final do jogo da Supertaça.

O presidente do Sporting diz que os agressores são cobardes e deviam ser proibidos de ir aos estádios.