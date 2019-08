Lesão obriga Gabriel a falhar arranque do campeonato

Gabriel está lesionado e vai falhar o arranque do campeonato, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

O médio do Benfica contraiu uma lesão no joelho direito no jogo da Supertaça.

De acordo com a imprensa, o jogador brasileiro deve parar pelo menos quatro semanas, o que faz com que falhe também o clássico com o FC Porto na terceira jornada.

De resto, Bruno Lage prepara o início do campeonato também sem Gedson e com André Almeida limitado.

O Benfica recebe o Paços de Ferreira no próximo sábado, a partir das 21:30h.