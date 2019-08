Primeiro clássico do campeonato já tem data e hora

A Liga Portuguesa de Futebol divulgou esta terça-feira as datas e os horários dos jogos entre a 2.ª e a 4.ª jornadas. Pelo meio, surge o primeiro clássico do campeonato.

Benfica e FC Porto vão defrontar-se no Estádio da Luz a um sábado, 24 de agosto, às 19h00. Na mesma jornada, a terceira, o Sporting desloca-se, no dia seguinte às 18h30, ao terreno do Portimonense.

Consulte abaixo o calendário das jornadas 2, 3 e 4 da Primeira Liga:



Jornada 2



Sexta-feira, 16 de agosto



FC Famalicão – Rio Ave FC, 20h30



Sábado, 17 de agosto



Moreirense FC – Gil Vicente FC, 16h30

Belenenses – SL Benfica 19h00

FC Porto – Vitória FC, 21h30

Domingo, 18 de agosto

FC Paços de Ferreira – Santa Clara, 16h00

CD Aves – Marítimo da Madeira, 16h00

Vitória SC – Boavista FC, 18h30

Sporting CP – SC Braga, 21h00



Segunda-feira, 19 de agosto



CD Tondela – Portimonense, 20h15

Jornada 3



Sexta-feira, 23 de agosto

Vitória FC – Moreirense FC, 19h00

Rio Ave FC – CD Aves - 21h15



Sábado, 24 de agosto

Santa Clara – Belenenses, 16h30

SL Benfica – FC Porto, 19h00

Boavista FC – FC Paços de Ferreira, 21h30



Domingo, 25 de agosto



Marítimo da Madeira – CD Tondela - 16h00

Portimonense – Sporting CP - 18h30

Gil Vicente FC – SC Braga - 20h30

Vitória SC – FC Famalicão, 21h00



Jornada 4

Sexta-feira, 30 de agosto

Moreirense FC – Portimonense, 19h00

Belenenses – Boavista FC, 21h15

Sábado, 31 de agosto

CD Aves – FC Famalicão, 16h30

FC Paços de Ferreira – Marítimo da Madeira, 16h30

Sporting CP – Rio Ave FC, 19h00

Gil Vicente FC – Vitória FC, 21h30

Domingo, 1 de setembro

CD Tondela – Santa Clara, 16h00

FC Porto – Vitória SC, 18h30

SC Braga – SL Benfica, 21h00