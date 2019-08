Rosier e Ristovski treinam em Alcochete de forma condicionada

Os titulares do jogo com o Benfica fizeram ontem treino de recuperação. Jovane Cabral tem um problema no tendão na coxa esquerda e faz apenas tratamento. Rosier e Ristovski treinaram de forma condicionada no relvado.

De acordo com o Sporting, Rodrigo Battaglia já regressou da Argentina mas continua a fazer plano de recuperação. Recorde-se que em novembro do ano passado, o médio fez uma entorse com rotura de ligamentos do joelho direito. Agora, de regresso a Portugal, já cumpre trabalho no relvado.

O Sporting volta a treinar na manhã de quinta-feira.

A equipa de Alvalade desloca-se à Madeira para defrontar o Marítimo. O jogo realiza-se no próximo domingo.