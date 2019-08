Flamengo e Jorge Jesus regressam aos triunfos no Brasileirão

O Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, regressou hoje aos triunfos no campeonato brasileiro de futebol, ao vencer em casa o Grêmio, por 3-1, na 14.º jornada.

William Arão (29 minutos) deu vantagem à equipa do Rio de Janeiro, mas Rafael Galhardo (45+6) empatou na marcação de uma grande penalidade, assinalada com recurso ao videoárbitro.

Na segunda parte, De Arrascaeta recolocou o Flamengo em vantagem, aos 50 minutos, com Everton Ribeiro a confirmar o triunfo, aos 90+2.Após a derrota com o Bahia (3-0), o 'Fla' regressou aos triunfos e manteve o terceiro posto, com 27 pontos, a cinco do líder Santos e a um do Palmeiras (menos um jogo).

Lusa