Entrevista a Frederico Varandas na SIC

Sábado no Jornal da Noite

Este sábado, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, é o convidado do Jornal da Noite.

O líder leonino vai abordar o atual momento do clube e revelar os planos para o futuro dos "leões". Varandas vai também justificar a escolha do novo treinador, Jorge Silas.

O inicio de época atribulado - os "leões" somam três derrotas consecutivas e não vencem há cinco encontros - e a situação financeira do Sporting serão outros temas em análise nesta grande entrevista com o presidente do Sporting, eleito há pouco mais de um ano.

