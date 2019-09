Frederico Varandas insultado na chegada do Sporting ao estádio do Aves

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, foi esta segunda-feira insultado à chegada ao estádio do Desportivo das Aves.

Dezenas de sportinguistas aguardaram pela comitiva leonina e à passagem do autocarro, que transportava jogadores e dirigentes, ouviram-se vozes a pedir a saída do presidente do clube.

A onda de contestação à direção liderada por Frederico Varandas tem subido de tom nas últimas semanas. O Sporting já vai no terceiro treinador nesta temporada e os resultados, aquém das expectativas, têm acentuado o clima de contestação.