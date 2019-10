Os adversários do Benfica, FC Porto e Sporting na Taça de Portugal

O Sporting inicia a defesa do título na Taça de Portugal no estádio do Alverca, do Campeonato de Portugal, em jogo da terceira eliminatória da prova, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O Benfica, campeão nacional e recordista de títulos na prova, com 26 troféus conquistados, vai deslocar-se ao recinto do Cova da Piedade, que alinha na II Liga, numa ronda que marca a entrada em competição das equipas da I Liga.

O FC Porto, vice-campeão português, visita o estádio do Coimbrões, do Campeonato de Portugal, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, em que as equipas primodivisionárias não podem defrontar-se e jogam todas na condição de visitante.

O sorteio completo

FC Alverca - Sporting CP (LN)

AD Oliveirense - Santa Clara (LN)

GD Fabril Barreiro - Moreirense FC (LN)

Leça FC - SC Braga (LN)

Lusitânia FC Lourosa - FC Famalicão (LN)

GD Chaves (LP) - Boavista FC (LN)

GD Águias Moradal (D) - Vitória FC (LN)

SC Farense (LP) - CD Aves (LN)

CD Cova Piedade (LP) - SL Benfica (LN)

Clube Condeixa - Rio Ave FC (LN)

Académica Coimbra (LP) - Portimonense (LN)

Louletano DC - FC Paços de Ferreira (LN)

Pevidém SC (D) - Belenenses SAD (LN)

SC Coimbrões - FC Porto (LN)

Clube Sintra Football - Vitória SC (LN)

FC Penafiel (LP) - Gil Vicente (LN)

SC Beira-Mar - Marítimo Madeira (LN)

CD Feirense (LP) - CD Tondela (LN)

Varzim FC (LP) - Estoril Praia (LP)

Amora FC - AD Sanjoanense

Valadares Gaia FC - CF Canelas 2010

CD Mafra (LP) - AD Fafe

AC Marinhense - CD Fátima

SC Espinho - UD Vilafranquense (LP)

GD Victória Sernache - Sertanense FC

Leixões SC (LP) - SC Praiense

Académico Viseu (LP) - Real SC

GS Loures - Sport Benfica Castelo Branco

ADCR Juventude Pedras Salgadas - Recreio Desportivo Águeda

Casa Pia AC (LP) - FC Vizela

FC Arouca - Merelinense FC

Clube Olímpico Montijo - Anadia FC

Legenda

LN - Liga NOS

LP - Liga Pro

D - Campeonatos Distritais

Com Lusa