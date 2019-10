Médio Claudio Marchisio anuncia fim da carreira aos 33 anos

O internacional italiano Claudio Marchisio, que se sagrou sete vezes campeão transalpino pela Juventus, anunciou esta quinta-feira, aos 33 anos, o final da sua carreira de futebolista.

"Sou um miúdo de Turim, que sempre sonhou jogar em Turim, e joguei", afirmou Marchisio, em conferência de imprensa realizada no estádio da Juventus, clube no qual começou a jogar futebol aos sete anos.



Conhecido como "pequeno príncipe", Marchisio estreou-se na equipa principal da Juventus em 2006 e representou o clube até 2018, tendo alinhado por empréstimo no Empoli, na temporada 2007/08.

Depois de uma lesão grave num joelho em 2016, nunca mais conseguiu assumir-se como titular na equipa da Turim, na qual alinha o português Cristiano Ronaldo, acabando por rescindir amigavelmente em agosto daquele ano.

Marchisio, que disputou 400 jogos com a camisola da Juventus e 55 pela seleção transalpina, assinou depois contrato com os russos do Zenit de São Petersburgo, mas acabou por deixar os relvados a meio da época passada devido a lesão.

Além de sete títulos de campeão italiano, conquistou, com a camisola da Juventus, quatro taças nacionais e perdeu duas finais da Liga dos Campeões.



Lusa