Benfica vence Lyon e soma primeiros pontos na Champions

O Benfica conquistou esta quarta-feira a primeira vitória na Liga dos Campeões de futebol de 2019/20, ao impor-se por 2-1 na receção aos franceses do Lyon, em jogo da terceira jornada do grupo G.

O campeão nacional inaugurou o marcador aos 4 minutos, por intermédio de Rafa - pouco tempo antes de sair lesionado -, mas o Lyon empatou aos 70, através do holandês Memphis Depay, antes de Pizzi recolocar a equipa lisboeta na corrida pelo apuramento aos oitavos-de-final, fixando o resultado, aos 86.

Após as derrotas com Leipzig (2-1) e Zenit (3-1), o Benfica obteve o primeiro triunfo na prova, mas mantém-se como lanterna vermelha do grupo, com 3 pontos, menos um do que o Lyon e os russos, derrotados hoje por 2-1 na Alemanha pelo líder do grupo, com 6 pontos.

Na próxima jornada, as "águias" voltam a defrontar o Lyon, mas em França (5 de novembro às 20h00), e o Zenit recebe os alemães do Leipzig (5 de novembro às 17h55).