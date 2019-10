Jogadores do Benfica satisfeitos pelos pontos conquistados na Liga dos Campeões

O Benfica conquistou esta quarta-feira a primeira vitória na Liga dos Campeões de futebol de 2019/20, ao impor-se por 2-1 na receção aos franceses do Lyon, em jogo da terceira jornada do grupo G.

No final do jogo, os jogadores do Benfica, Carlos Vinícius e Tomás Tavares, mostraram-se satisfeitos pelos pontos conquistados e confiantes em alcançar os oitavos de final da competição europeia.