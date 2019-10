Jorge Jesus diz que o Flamengo vai à final da Taça dos Libertadores para vencer. O treinador não esqueceu Portugal nos agradecimentos.

Os cariocas, que ganharam a competição em 1981, estão na sua segunda final da Libertadores, na qual vão defrontar, em 23 de novembro, em Santiago do Chile, os argentinos do River Plate, detentores do título.