Marchesín, Uribe, Luis Díaz e Saravia de fora no Bessa por castigo

Marchesín, Uribe, Luis Díaz e Saravia estão fora dos convocados do jogo do FC Porto com o Boavista.

Os quatro jogadores terão estado numa festa de aniversário até às 05:00, e assim falharam o recolher obrigatório do clube portista.

Marchesin tem sido uma das figuras da equipa de Sérgio Conceição e vai falhar o encontro deste domingo. Uribe e Luis Díaz também têm sido presença assídua nos escolhidos do treinador, ao contrário de Saravia.

O jogo com o Boavista está marcado para este domingo às 21:00.