O vídeo da festa que afastou os 4 jogadores do FC Porto da convocatória

As imagens da festa, partilhadas no Instagram da mulher do jogador, foram entremato apagadas. O Futebol Clube do Porto castigou 4 jogadores por terem infringido o regulamento interno do clube. Uribe, Marchesín, Saravia e Luis Díaz foram castigados e excluídos da convocatória para o dérbi com o Boavista.