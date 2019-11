Jogo entre Vizela e Benfica com bilhetes esgotados

Os cerca de 6.000 bilhetes disponíveis para o jogo de sábado entre Vizela e Benfica, relativo à quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, esgotaram esta quinta-feira, informou o emblema vizelense, anfitrião do encontro.

"Já não existem ingressos para o jogo com o Benfica, referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal. O Estádio do FC Vizela irá, assim, registar 'casa repleta' para o grande desafio da prova 'rainha'", lê-se numa nota publicada esta quinta-feira à tarde na página oficial do clube minhoto na rede social Facebook.

O recinto onde joga o Vizela, equipa que comanda a Série A do Campeonato de Portugal, tem capacidade para 6.500 espetadores, mas os bilhetes disponibilizados para o embate com o líder da I Liga foram apenas 6.000, por "razões de segurança", explicou à Lusa fonte oficial dos vizelenses.

O Vizela, que na atual edição da Taça já ultrapassou Pedras Rubras, Fontinhas e Casa Pia, recebe o Benfica, equipa que bateu o Cova da Piedade na ronda anterior, às 20:45 de sábado.

Taça de Portugal de regresso este fim de semana

Depois da paragem para os compromissos das seleções, as emoções dos adeptos viram-se agora para a Taça de Portugal. O Sporting foi uma das sete equipas do principal escalão que não conseguiram chegar à quarta eliminatória.

A ronda começa sexta-feira com dois jogos, o Leixões-Santa Clara e o Varzim-Loures. Os restantes 14 encontros jogam-se este sábado e domingo.

No sábado, o destaque vai para o duelo minhoto com o Braga a receber o Gil Vicente às 18:30h e a partir das 20:45h o Benfica joga em Vizela.

No domingo, o destaque vai para a receção do FC Porto ao Vitória de Setúbal às 17:30 e marca a estreia do espanhol Julio Velasquez no comando técnico dos sadinos.

