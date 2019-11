Taça de Portugal de regresso este fim de semana

Depois da paragem para os compromissos das seleções, as emoções dos adeptos viram-se agora para a Taça de Portugal. O Sporting foi uma das sete equipas do principal escalão que não conseguiram chegar à quarta eliminatória.

A ronda começa sexta-feira com dois jogos, o Leixões-Santa Clara e o Varzim-Loures. Os restantes 14 encontros jogam-se este sábado e domingo.

No sábado, o destaque vai para o duelo minhoto com o Braga a receber o Gil Vicente às 18:30h e a partir das 20:45h o Benfica joga em Vizela.

No domingo, o destaque vai para a receção do FC Porto ao Vitória de Setúbal às 17:30 e marca a estreia do espanhol Julio Velasquez no comando técnico dos sadinos.