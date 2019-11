Frederico Morais vence Hawaian Pro e regressa à elite mundial de surf em 2020

O surfista português Frederico 'Kikas' Morais venceu este domingo o Hawaian Pro, prova de 10.000 pontos do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), e assegurou a presença no circuito principal no próximo ano.

'Kikas' garantiu o primeiro lugar na final disputada na praia de Haleiwa com 12,77 pontos, requalificando-se para a elite mundial do surf em 2020, onde já competiu em 2017 e 2018.

O surfista do Guincho tornou-se no primeiro atleta português a vencer esta prova no Havai, depois de já ter atingido a final em 2016 (ficou em segundo, atrás do havaiano e bicampeão do mundo John John Florence), impondo-se desta feita ao italiano Leonardo Fioravanti (11,50), ao sul-africano Matthew McGillivray (10,33) e ao australiano Ethan Ewing (9,67).

"Já tinha ficado em segundo neste campeonato e vencer é incrível. Também alcancei o grande objetivo de regressar ao circuito mundial, pelo que não podia estar mais feliz. Obrigado Portugal, obrigado a todos", afirmou à WSL Frederico Morais, logo após a final.

Morais, que chegou ao Havai na sexta posição do circuito de qualificação, precisava de atingir pelo menos o terceiro lugar na final do Hawaian Pro para garantir matematicamente a sua qualificação para o circuito principal, segundo as contas oficiais da WSL.

E, depois de vencer a prova disputada na praia de Haleiwa (Oahu), no Havai, conseguiu saltar para o primeiro lugar do ranking do circuito secundário (qualificam-se os 10 primeiros para o circuito de elite do próximo ano) com 26.400 pontos.

Este foi o quarto triunfo na carreira de 'Kikas' numa prova do circuito de qualificação, três delas nesta época - Pro Santa Cruz (3.000 pontos), Azores Airlines Pro (6.000 pontos) e Hawaian Pro (10.000 pontos) - e a primeira no Martinique Pro em 2016.

Nesse ano, o cascalense disputou ainda as finais do Hawaian Pro e do Vans World Cup (em Sunset Beach), ficando em segundo em ambas as provas, garantindo a qualificação para o circuito principal em 2017, e quase conquistando a famosa Vans Triple Crown of Surfing.

Este prestigiado campeonato é ganho pelo surfista com melhor classificação no conjunto das três provas que decorrem no Havai na reta final do ano, duas do circuito de qualificação (Hawaian Pro e Vans World Surf of Surfing) e uma do circuito mundial (Billabong Pipe Masters).

Questionado pela WSL sobre as suas ambições para a edição deste ano da Triple Crown, após a vitória no Havaian Pro, Frederico Morais admitiu que vencer este título "seria um sonho", revelando que adora surfar nas ondas de Sunset Beach e destacando que já tem a presença confirmada na famosa praia de Pipeline, pelo que assume que vai perseguir esse objetivo.

Certo é que 'Kikas' vai viver um ano de 2020 muito especial, já que, além de voltar a competir no circuito mundial de surf, vai disputar os Jogos Olímpicos Tóquio2020, depois de ter garantido a vaga concedida ao melhor surfista europeu em setembro, nos Mundiais de surf, em Miyazaki (Japão).



