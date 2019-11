Jorge Jesus vai receber o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro

A homenagem já estava prevista e aconteceria mesmo que o destino do Flamengo fosse outro, porque Jorge Jesus deu aos adeptos a reviravolta que milhões esperavam.

Quando chegou ao Brasil, o treinador português agarrou no clube a 8 pontos do primeiro lugar e fez dele campeão com 13 de avanço.

No Brasil a homenagem vai acontecer.

Em Portugal, o Presidente da República já pensa no mesmo. Marcelo diz mesmo que Jorge Jesus é um orgulho para Portugal