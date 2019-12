O Benfica recebe este sábado o Famalicão na décima quarta jornada do campeonato português. Na antevisão do encontro, Bruno Lage disse esperar um adversário muito ofensivo e desvalorizou os últimos resultados do Famalicão, que perdeu dois jogos e empatou outros dois.

O Benfica - Famalicão está agendado para este sábado às 18h00.