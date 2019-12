Adeptos gritaram "Alcochete sempre" à chegada do Sporting aos Açores

A equipa do Sporting foi alvo da contestação dos adeptos à chegada ao hotel em São Miguel, nos Açores.



A equipa de Silas foi recebida com vaias e gritos de ordem que contestavam a qualidade do futebol da equipa.

Frederico Varandas também foi um dos alvos deste grupo de adeptos que recebeu a equpia. Chegou mesmo a ouvir-se gritos de "Alcochete Sempre". Nas imagens recolhidas pela SIC também é possível ver algumas dezenas de adeptos que se manifestaram contra as palavras entoadas por este grupo.