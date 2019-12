Maus resultados no campeonato levam SC Braga a despedir Sá Pinto

O SC Braga anunciou na manhã desta segunda-feira, através do site do clube, que rescindiu o contrato com Sá Pinto, treinador da equipa principal.

Apesar dos bons resutados na Liga Europa, com o apuramento para os 16-avos-de-final em primeiro lugar do grupo, a equipa bracarense segue no oitavo lugar da Primeira Liga.