Rúben Amorim é o novo treinador do SC Braga

Sá Pinto vai deixar de ser treinador do Sporting de Braga. A informação foi avançada, em comunicado, na página oficial do clube. O SC Braga anunciou, esta manhã, a rescisão com o treinador português e com os adjuntos Rui Mota e Guilherme Gomes. De acordo com o que a SIC apurou, Rúben Amorim será o sucessor de Sá Pinto no comando técnico do clube minhoto.