Associação de Treinadores critica contratação de Rúben Amorim

Rúben Amorim vai ser apresentado na sexta-feira como novo treinador do Sporting de Braga.

O ex-técnico da equipa B dos bracarenses sucede a Ricardo Sá Pinto, apesar de não ter o nível 4 da categoria profissional de treinador. Facto que já originou críticas por parte da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol.

A Associação de Treinadores disse esta quinta-feira em comunicado que a contratação de Rúben Amorim é uma vergonha e que desprestigia a imagem do futebol português.

No final do comunicado, a associação afirma que vai propor ao Governo a alteração do Regime Jurídico das Federações Desportivas, com o objetivo dos clubes da Liga perderem a autonomia de decidirem o Regulamento de Competições.