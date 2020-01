José Mourinho protagonizou um momento caricato na partida do Tottenham frente ao Southampton, ao ter espreitado para o caderno de notas de um membro da equipa técnina adversária.

O treinador português viu um cartão amarelo pelo comportamento inapropriado, e no final do encontro admitiu ter sido "indelicado", no entanto disse que o fez "com um idiota".

O jogo terminou com a vitória do Southampton por 1-0.