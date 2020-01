Movimento vai entregar pedido de destituição dos órgãos sociais do Sporting

O movimento Dar Futuro ao Sporting anunciou este sábado que vai entregar um pedido de destituição dos órgãos sociais do clube ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, na terça-feira.

Em comunicado, o movimento dá conta da sua insatisfação com o rumo do emblema 'leonino', ao nível diretivo e, sobretudo, no contexto futebolístico, apelando à demissão do presidente Frederico Varandas.