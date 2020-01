FPF instaura processo disciplinar ao Vitória de Guimarães-Benfica

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao Vitória de Guimarães e ao Benfica, depois dos incidentes ocorridos durante o jogo de sábado passado.

O encontro chegou a ser interrompido por três vezes devido ao arremesso de cadeiras e tochas para o relvado. As tochas, depois de ardidas, foram retiradas do relvado pelo guarda-redes do Vitória, Douglas.

Após os incidentes, o Benfica repudiou o lançamento de petardos na visita ao Vitória de Guimarães e responsabilizou as forças de segurança pela violência entre adeptos.

Em comunicado, o clube da Luz "lamenta e repudia de forma veemente o comportamento dos adeptos dos dois clubes envolvidos no arremesso de objetos e engenhos para dentro do recinto que motivou a paragem do jogo em vários períodos".

O jogo terminou com a vitória do Benfica, por 1-0.

“Incidentes em Guimarães envergonham o país”

Rui Santos condenou os incidentes no Estádio D. Afonso Henriques. O comentador SIC disse que este problema é muito fácil de resolver se houver vontade da parte do Estado e dos intervenientes desportivos.

Governo garante punições para a violência no desporto

Na segunda-feira, o secretário de Estado da Juventude e Desporto garantiu que haverá punições no caso dos episódios de violência registados nos jogos de futebol do fim de semana. João Paulo Rebelo fez um apelo à alteração de comportamentos nos recintos desportivos.