FC Porto perde em casa com o SC Braga

O FC Porto perdeu esta sexta-feira por 2-1 na receção ao Sporting de Braga, no jogo que abriu a 17.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

Fransérgio colocou a equipa visitante em vantagem logo aos 8 minutos. O empate surgiu aos 58' por Soares, mas os minhotos voltaram à vantagem aos 75 minutos, graças a um cabeceamento de Paulinho.

Com esta derrota, os "dragões" continuam com 41 pontos, menos quatro que o Benfica que joga esta noite o dérbi em Alvalade, frente ao Sporting. Já o Sporting de Braga, que voltou a vencer no Dragão 15 anos depois, reforça o 5.º lugar, com 27 pontos.

Na próxima jornada, a primeira da segunda volta, o FC Porto recebe o Gil Vicente e o SC Braga visita o Moreirense.