Emiliano Sala morreu há um ano na queda de um avião particular

Faz esta terça-feira um ano que Emiliano Sala morreu após a queda do avião particular em que seguia.

No dia 21 de janeiro de 2019, o avião despenhou-se no Canal da Mancha.

O argentino de 28 anos viajava para finalizar a transferência do Nantes para o Cardiff.

O corpo do jogador e alguns vestígios do avião só foram encontrados a 3 de fevereiro.

Um ano após o desastre, as duas equipas decidiram prestar homenagem a Sala.

O Nantes vai fazê-lo no próximo domingo no jogo frente ao Bordéus. O Cardiff convidou os adeptos a colocarem flores na estátua de Fred Keenor, no Cardiff City Stadium.