Bruno Fernandes vai reforçar o Manchester United

O internacional português Bruno Fernandes vai reforçar os ingleses do Manchester United.

O Sporting já chegou a acordo para a venda do médio de 25 anos.

O jogador viaja esta quarta-feira para Manchester para assinar um contrato de cinco anos e meio com os "red devils", que pagam 55 milhões de euros, mais 25 por objetivos.

Bruno Fernandes vai assim cumprir o sonho de jogar na Liga Inglesa, depois de ter representado os "leões" nas últimas duas épocas e meia.

O internacional português marcou 63 golos em 137 jogos e, na última temporada, bateu o recorde de golos para um médio numa só época, ao marcar 32.

Solskjaer mantinha a dúvida na semana passada

Na última quarta-feira, o treinador do Manchester United Ole Gunnar Solskjær dizia que não era possível ter "100% de certeza" em relação ao negócio, mas deixava essa possibilidade em aberto.

"Interesse do Manchester United em Bruno Fernandes é real”

No último Tempo Extra, Rui Santos dava conta do interesse "real" do United em Bruno Fernandes.

Segundo o comentador SIC, o clube inglês estava “a jogar com o tempo”.