Adepto do Sporting considera que saída de Bruno Fernandes era “inevitável”

A SIC entrevistou um adepto do Sporting sobre a saída de Bruno Fernandes para Inglaterra. O adepto leonino destaca a qualidade do jogador e diz esperar que este consiga vingar no Manchester United.

O Sporting confirmou esta quarta-feira à CMVM a venda de Bruno Fernandes ao Manchester United por 55 milhões de euros mais 25 milhões por objetivos.

