Vanessa Bryant chora a morte do marido e da filha

A viúva do antigo basquetebolista norte-americano Kobe Bryant, Vanessa Bryant, exprimiu esta quinta-feira a sua dor pela morte do marido e de uma das suas filhas, no domingo, num acidente de helicóptero.

"Não há palavras suficientes para descrever a nossa dor neste momento. Consola-me saber que Kobe e Gigi sabiam que eram tão profundamente amados. Fomos incrivelmente abençoados por tê-los nas nossas vidas. Oxalá estivessem aqui connosco para sempre", escreveu Vanessa Bryant na sua página oficial no Instagram, numa mensagem ilustrada por uma fotografia familiar.

Nesta publicação, Vanessa Bryant agradeceu aos "milhões de pessoas que mostraram apoio e amor" numa ocasião que descreveu de "horrível".

"Obrigado por todas as orações. Definitivamente, precisamos delas. Estamos completamente devastados pela perda repentina do meu amado esposo, Kobe, e assombroso pai dos nossos filhos, e pela minha linda e doce Gianna, uma filha amorosa, reflexiva e maravilhosa, e uma irmã incrível para Natalia, Bianka e Capri", prosseguiu a antiga modelo.

Vanessa Bryant também anunciou a criação de um fundo para ajudar as outras famílias afetadas pelo acidente de helicóptero que vitimou um total de nove pessoas.

"Também estamos devastados pelas famílias que perderam os seus entes queridos no domingo e partilhamos a sua dor profundamente", referiu.

um legado inigualável

O norte-americano Kobe Bryant, de 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), morreu no domingo na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, que vitimou outras oito pessoas, entre elas a sua filha Gianna, de 13 anos.

Conhecido como 'Black Mamba' (cobra mamba negra), chegou à NBA aos 17 anos e jogou durante de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo conquistado cinco títulos da NBA e duas medalhas de ouro olímpicos (Pequim2008 e Londres2012). É um dos sete basquetebolistas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreira.