Frederico Varandas insurge-se contra a arbitragem de Jorge Sousa

O Presidente do Sporting insurgiu-se este domingo contra a arbitragem de Jorge Sousa no jogo frente ao Braga.

Frederico Varandas criticou a postura que o árbitro teve diante de Coates, quando lhe mostrou cartão, aos 10 minutos.

"Jorge Sousa não pode virar-se para um capitão do Sporting aos 10 minutos e dizer-lhe 'para a próxima, ponho-te na rua'. Durante sete anos, sentei-me no banco [do Sporting], e mais quatro no do Vitória de Setúbal. Nunca vi Jorge Sousa falar assim para um capitão dos nossos rivais".