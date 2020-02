O Benfica vai receber esta terça-feira o Famalicão no Estádio da Luz para o jogo da primeira mão da meia-final da Taça da Portugal. Na antevisão da partida, o treinador João Pedro Sousa, do Famalicão, reconheceu o favoritismo do Benfica, mas acredita que os minhotos podem discutir a passagem à final da Taça de Portugal.



