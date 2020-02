O que alega o Benfica no comunicado em que critica a arbitragem do clássico

O clube da Luz deixou fortes críticas à equipa de arbitragem do clássico deste sábado. Num comunicado publicado no sigte oficial do clube, o Benfica diz que a verdade desportiva foi desvirtuada e que o futebol português saiu prejudicado. São 20 parágrafos onde os encarnados abordam vários lances do jogo.