Guerra aberta entre claques e direção do Sporting

Há muito tempo que Frederico Varandas e as claques do Sporting estão de costas voltadas. O mau ambiente entre presidente e Juventude Leonina é vísivel desde que a Direção cortou nos apoios financeiros que acabaram com a oferta de centenas de bilhetes.

O protocolo rendia milhares de euros às claques que, com permissão para revender os bilhetes, conseguiam lucros anuais para financiar a atividade da claque.

A tomada de posição de Frederico Varandas nunca agradou às claques, que responderam com cânticos e, mais recentemente, com as alegadas agressões a dois membros da Direção Leonina.