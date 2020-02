Presidente do Sporting fala em "emboscada de cobardes" e avança com queixa

Frederico Vandas considera um ato cobarde e diz que não se deixa amedrontar pelas claques.



Presidente do Sporting criticou fortemente a claque Juve Leo e garante que "nunca mais" terão privilégios nem mandarão no emblema de Alvalade enquanto estiver à frente do Conselho Diretivo dos 'leões'.