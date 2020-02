"Queria que eles estivessem aqui e que este pesadelo acabasse"

Kobe Bryant, de 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre da NBA, morreu no dia 26 de janeiro, na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, que vitimou outras oito pessoas, entre elas a sua filha Gianna, de 13 anos.

O atleta norte-americano deixou a mulher, Vanessa Bryant, e três filhas. Esta segunda-feira, a mulher de 37 anos escreveu uma mensagem emocionada nas redes sociais onde assume que está a viver "um pesadelo".

"O meu cérebro recusa-se a aceitar que tanto o Kobe como a Gigi já não estão cá"

"Tenho estado hesitante em colocar os meus sentimentos em palavras. O meu cérebro recusa-se a aceitar que tanto o Kobe como a Gigi já não estão cá. Não consigo processar as duas coisas ao mesmo tempo. Estou a tentar processar a ausência do Kobe mas o meu corpo recusa-se a aceitar que a minha Gigi nunca mais voltará para mim. Parece errado", começou por escrever.

"Porque é que eu deveria poder acordar mais um dia quando a minha bebé não pode ter essa oportunidade?! Estou tão chateada! Ela tinha tanta vida para viver. Depois percebi que preciso de ser forte e estar aqui para as minhas restantes três filhas. Estou chateada por não estar com o Kobe e a Gigi mas grata por estar com a Natalia, a Bianka e a Capri".

USA Today Sports

"Como eu queria que eles estivessem aqui e que este pesadelo terminasse"

"Sei que o que estou a sentir é normal. Faz parte do processo do luto. Só queria partilhar, caso alguém por aí tenha tido uma perda como esta. Deus, como eu queria que eles estivessem aqui e que este pesadelo terminasse. Estou a rezar por todas as vítimas desta tragédia horrível", terminou.

Veja também: