Rogério Alves diz que não há “justa causa” para avançar com AG destitutiva

Rogério Alves anunciou a decisão unânime da mesa da AG. Justifica que não há justa causa que fundamente a decisão para avançar.

O Movimento "Dar Futuro ao Sporting" tinha entregue no passado dia 7 de janeiro o requerimento para a convocação de uma assembleia geral extraordinária do clube na sequência de uma reunião com a Mesa da AG.

O movimento apontou um conjunto de violações da atual direção sportinguista, liderada pelo presidente Frederico Varandas, que consideravam servir de fundamento para a realização de uma AG de destituição.