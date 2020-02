Casillas vai candidatar-se à presidência da Federação Espanhola de Futebol

De acordo com a imprensa desportiva espanhola, Iker Casillas, guarda-redes espanhol do FC Porto, vai candidatar-se à liderança da Federação Espanhola de Futebol nas próximas eleições, concorrendo contra Luis Rubiales, atual presidente do órgão federativo.

O antigo guarda-redes e capitão do Real Madrid e da seleção espanhola, informou o Conselho Superior do Desporto de Espanha da sua intenção, e esteve reunido com os companheiros da Seleção com quem ganhou o Mundial de 2010, na África do Sul, sobre os seus planos, de forma a conseguir apoio de algumas figuras reconhecidas do futebol espanhol, avançam os jornais desportivos espanhóis.

Luca Bruno

Casillas, que se juntou à equipa do FC Porto em 2015, depois de representar o Real Madrid durante 17 anos, poderá terminar a carreira nos próximos meses, sendo que as eleições estão previstas para o último trimestre de 2020.