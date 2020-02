Alegadas agressões a dirigentes do Sporting: as imagens de videovigilância

A SIC teve acesso às imagens de videovigilância do Estádio José Alvalade que foram captadas instantes antes das alegadas agressões aos dois elementos da direção do Sporting.

Inicialmente, o vice-presidente do Sporting, Filipe Osório de Castro e o vogal da direção, Miguel Afonso, surgem junto à entrada do Pavilhão Multidesportivo, vindos do exterior onde decorria a manifestação da Juventude Leonina.

Entretanto, mais à frente, noutra câmara instalada no corredor de acesso aos elevadores, vê-se um grupo de indivíduos que se movimenta, aparentemente aguardando pela chegada dos dirigentes do Sporting.

Quando se cruzam com os alegados agressores, Filipe Osório de Castro e Miguel Afonso, acompanhado pelos filhos, são abordados pelo grupo de indivíduos que acompanha os dirigentes pelo corredor.

As agressões terão acontecido num local escondido, já na zona dos elevadores que levam ao camarote presidencial.

No final, apenas se veem os alegados agressores a saírem do local acompanhados pelos elementos da segurança do estádio.