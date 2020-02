Benfica perde com o Sporting de Braga na Luz

O Benfica perdeu este sábado por 1-0 na receção ao Sporting de Braga, no Estádio da Luz, em jogo da 21.ª jornada da I Liga, e pode ver o FC Porto a aproximar-se da liderança.

O único golo da partida foi marcado por João Palhinha aos 45+1 minutos, dando a vitória ao Sporting de Braga, que somou o nono jogo sem perder desde a chegada de Rúben Amorim. Os bracarenses sobem provisoriamente à terceira posição, com 37 pontos.

O Benfica, que somou a segunda derrota consecutiva no campeonato, mantém-se na liderança, com 54 pontos, mais quatro que o FC porto, que no domingo visita o Vitória de Guimarães.