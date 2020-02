Presidente do SC Braga dedica vitória na Luz aos críticos

No final do encontro, o presidente dos Guerreiros, António Salvador, dirigiu-se à zona mista para dedicar a vitória na Luz aos críticos do clube.

"Ao longo dos últimos anos, sempre que não temos ganho ao Benfica, temos sofrido com críticas", começou por afirmar o líder bracarense, acrescentando: