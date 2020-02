FC Porto vence em Guimarães e fica a um ponto do Benfica

O FC Porto venceu este domingo o Vitória da Guimarães, por 2-1, ficando apenas a um ponto do Benfica, o líder do campeonato.

O guarda-redes Douglas (10 minutos), na própria baliza, e Moussa Marega (60) marcaram os golos dos dragões, com Bruno Duarte (49) a fazer o tento dos vimaranenses, num encontro que esteve interrompido alguns minutos, devido a alegados insultos racistas ao autor do segundo golo portista.

Um dia depois de o Benfica ter perdido na Luz com o Sporting de Braga (1-0), o FC Porto reduziu para um ponto a diferença para o líder Benfica, que tem 54, enquanto o Vitória de Guimarães segue na oitava posição, com 28.

Marega pediu para ser substituído devido a alegados cânticos racistas

O jogador do FC Porto Marega pediu , ao minuto 71, para ser substituído do encontro com o Vitória de Guimarães, a contar para a 21.ª jornada da I Liga de futebol, por alegados cânticos racistas dos adeptos da formação vimaranense.

Numa altura em os dragões venciam por 2-1, o jogador maliano saiu do relvado, enquanto os colegas o tentavam demover. Mas Marega estava irredutível na decisão, apontando para as bancadas e apontando o polegar para baixo.