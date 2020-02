Júnior do Desportivo de Leça do Balio alvo de insulto racista

Num encontro sábado à tarde do Campeonato de Júniores da Distrital do Porto, um jogador do Desportivo de Leça do Balio foi insultado por um dos adversário da equipa Pedras Rubras.

O jogador foi chamado de macaco e pediu para sair do campo.

Foi a segunda vez, esta época, que Pate Djob abandonou o relvado após ouvir insultos racistas.