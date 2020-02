Líder da Juventude Leonina ouvido hoje no processo ao ataque à Academia do Sporting

Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, líder da Juventude Leonina, vai ser ouvido hoje no caso do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete.

O Arguido está detido preventivamente desde 17 de maio de 2019 e deve ser ouvido durante a tarde desta quarta-feira pelo coletivo de juízes.

Mustafá, Bruno de Carvalho e Bruno Jacinto estão acusados de serem os autores morais de todos os 97 crimes denunciados como terrorismo.

